В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

В Бурятии утонул 17-летний подросток. Его тело извлекли из Уды – глубокого притока реки Селенги 28 июня. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР республики, юноша погиб, спасая из воды свою знакомую.

«Мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу одного из островков реки. Неожиданно, в нескольких метрах от берега, девушка из их компании стала тонуть, кричать и звать на помощь. Четверо юношей сразу кинулись в воду и доплыв до девушки, принялись выталкивать её к берегу», – рассказали в ведомстве.