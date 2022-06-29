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В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

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Красноярск
09:45 29 Июня 2022
бурятия, подросток, смерть
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В Бурятии утонул 17-летний подросток. Его тело извлекли из Уды – глубокого притока реки Селенги 28 июня. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР республики, юноша погиб, спасая из воды свою знакомую.

«Мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу одного из островков реки. Неожиданно, в нескольких метрах от берега, девушка из их компании стала тонуть, кричать и звать на помощь. Четверо юношей сразу кинулись в воду и доплыв до девушки, принялись выталкивать её к берегу», – рассказали в ведомстве.

Следователи пытаются восстановить полную картину происшествия. После доследственной проверки должны принять соответствующее правовое решение. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 

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