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Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

Главная Происшествия
Красноярск
22:35 28 Июня 2022
омск, взятка
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В Омске две сотрудницы военкомата требовала взятку с призывника. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, за 14 тысяч рублей женщина предлагала парню освобождение по медицинским показаниям. 

«Призывник на предложенные работником военного комиссариата условия освобождения от призыва на военную службу согласился, однако, сообщил о них в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем», – уточнили в суде.

Подсудимые сообщили парню, что деньги следует положить в тайник. Сумму женщины планировали поделить на двоих. Однако взятка так и не дошла до их карманов: правоохранительные органы успели вовремя изъять эти деньги.

По решению суда взяточницы получили 2 года условного срока с испытательным периодом в 3 года. Также каждая должна выплатить 50 тысяч рублей штрафа. К слову, призывник и так был не годен к военной службе по здоровью.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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