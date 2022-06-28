Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

В Омске две сотрудницы военкомата требовала взятку с призывника. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, за 14 тысяч рублей женщина предлагала парню освобождение по медицинским показаниям.

«Призывник на предложенные работником военного комиссариата условия освобождения от призыва на военную службу согласился, однако, сообщил о них в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем», – уточнили в суде.

Подсудимые сообщили парню, что деньги следует положить в тайник. Сумму женщины планировали поделить на двоих. Однако взятка так и не дошла до их карманов: правоохранительные органы успели вовремя изъять эти деньги.

По решению суда взяточницы получили 2 года условного срока с испытательным периодом в 3 года. Также каждая должна выплатить 50 тысяч рублей штрафа. К слову, призывник и так был не годен к военной службе по здоровью.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский