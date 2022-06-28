В Красноярске после дождя провалился откос под домами в Солнечном

В Красноярске ливень, который прошёл 27 июня, размыл откос под домами в микрорайоне Солнечный. Очевидцы разместили фотографии в социальных сетях. По их словам, снимки сделаны на улице Ерофеева.

Происшествие обошлось без жертв, однако провал образовался буквально под двором дома – на одном из фото заметно лавку, которая ранее стояла на песочной площадке, а теперь буквально зависла над пропастью. В комментариях под снимками отметили, что это уже не первый подобный случай в новых ЖК в Солнечном.

Отметим, что после длительной жары в Красноярск пришёл грозовой «апокалипсис». Часть улиц буквально утонула после ливня, а город парализовали 10-балльные пробки.

Фото: © Мкр. Солнечный. Красноярск / «ВКонтакте»