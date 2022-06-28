В Иркутской области погибли сотрудник колонии и двое осужденных

Во время работ внеплановых работ на очистных сооружениях колонии №40 в Иркутской области погибли двое осуждённых и сотрудник исправительного учреждения. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что причиной смерти могли послужить токсичные газы. По предварительной информации, это был метан.

«Точные обстоятельства происшедшего устанавливаются», – отмечают в ведомстве.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Прокуратура Иркутской области проведёт проверку соблюдения требований трудового законодательства в колонии, и установит причины случившегося.

Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации / РИА Новости