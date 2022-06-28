В населённых пунктах на севере Бурятии всё чаще начали замечать медведей. Так, гуляющего косолапого видели в садово-огородном товариществе «Железнодорожник». Обеспокоенные жители сообщили об этом в республиканский природнадзор и полицию. На место выехал охотник.

Другого «хозяина тайги» видели 27 июня в посёлке Нижнеангарск. В посёлок запланировали выезд полицейские, поскольку есть вероятность того, что медведь может вернуться. Также сообщения о медведе поступили из города Северобайкальск. Очевидцы рассказали, что косолапый ходил на территории водозабора. Сотрудники МВД и охотнадзора призывают жителей быть бдительными.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Нужно, осторожно пятясь, попробовать отойти в сторонку, соблюдая спокойствие. Если такой возможности нет, то встаньте на бревно или камень, или поднимите руки вверх, чтобы казаться больше и страшнее. Также нельзя приближаться к медвежатам – мать будет яростно защищать своё потомство.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов