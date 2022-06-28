28 июня
Красноярск
погода +15 °C
53.36
 
€ 56.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В населённых пунктах на севере Бурятии всё чаще начали замечать медведей

Главная Происшествия
Красноярск
17:10 28 Июня 2022
бурятия, медведь
версия для печати Ico_print

В населённых пунктах на севере Бурятии всё чаще начали замечать медведей. Так, гуляющего косолапого видели в садово-огородном товариществе «Железнодорожник». Обеспокоенные жители сообщили об этом в республиканский природнадзор и полицию. На место выехал охотник.

Другого «хозяина тайги» видели 27 июня в посёлке Нижнеангарск. В посёлок запланировали выезд полицейские, поскольку есть вероятность того, что медведь может вернуться. Также сообщения о медведе поступили из города Северобайкальск. Очевидцы рассказали, что косолапый ходил на территории водозабора. Сотрудники МВД и охотнадзора призывают жителей быть бдительными.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Нужно, осторожно пятясь, попробовать отойти в сторонку, соблюдая спокойствие. Если такой возможности нет, то встаньте на бревно или камень, или поднимите руки вверх, чтобы казаться больше и страшнее. Также нельзя приближаться к медвежатам – мать будет яростно защищать своё потомство.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутской области погибли сотрудник колонии и двое осужденных

В Иркутской области погибли сотрудник колонии и двое осужденных

28 Июня 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ
Новости Красноярска: В Минусинске заключенного оштрафовали на 1000 рублей за экстремистскую татуировку

В Минусинске заключенного оштрафовали на 1000 рублей за экстремистскую татуировку

28 Июня 2022 г.
Осуждённый набил на груди татуировку с изображением восьмиконечных звёзд
Новости Красноярска: В Бурятии переворот грузовика привёл к возникновению лесного пожара

В Бурятии переворот грузовика привёл к возникновению лесного пожара

28 Июня 2022 г.
В отношении водителя составлен протокол о нарушении
Новости Красноярска: В Томской области нетрезвая женщина угнала автомобиль

В Томской области нетрезвая женщина угнала автомобиль

28 Июня 2022 г.
Прежде чем её заметили автоинспекторы, автоледи проехала 200 метров
Новости Красноярска: Ребёнок получил травму во время празднования Дня молодёжи в Омске

Ребёнок получил травму во время празднования Дня молодёжи в Омске

28 Июня 2022 г.
Причина травмы станет ясна после судмедэкспертизы
Новости Красноярска: В Красноярске глава подразделения РЖД за взятку в четырые миллиона рублей отправится в колонию на четырые года

В Красноярске глава подразделения РЖД за взятку в четырые миллиона рублей отправится в колонию на четырые года

26 Июня 2022 г.
Почти 2 млн рублей вернули в собственность РФ
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

24 Июня 2022 г.
Тем самым они хотели инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru