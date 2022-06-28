В Минусинске заключенного оштрафовали на 1000 рублей за экстремистскую татуировку

Заключённого одной из колоний Красноярского края оштрафовали за экстремистскую татуировку. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, мужчина отбывал наказание в Минусинске. Осуждённый набил на груди татуировку с изображением восьмиконечных звёзд. Это символ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», запрещённого на территории РФ.

Нарушитель об этом знал, но продолжал демонстрировать изображение в камере. В его отношении было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ Статья 20.3. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко