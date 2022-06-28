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В Минусинске заключенного оштрафовали на 1000 рублей за экстремистскую татуировку

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Красноярск
14:55 28 Июня 2022
в красноярском крае, тюрьма, штраф
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Заключённого одной из колоний Красноярского края оштрафовали за экстремистскую татуировку. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, мужчина отбывал наказание в Минусинске. Осуждённый набил на груди татуировку с изображением восьмиконечных звёзд. Это символ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», запрещённого на территории РФ. 

Нарушитель об этом знал, но продолжал демонстрировать изображение в камере. В его отношении было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ Статья 20.3. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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