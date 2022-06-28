В Бурятии переворот грузовика привёл к возникновению лесного пожара

В Бурятии авария на дороге привела к возникновению лесного пожара. Об этом сообщает издание «байкал-daily» со ссылкой на первого заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрия Баклашкина.

27 июня житель Баргузинского района с напарником заготавливали древесину для собственных нужд. Поднимаясь в гору на грузовике «ЗИЛ-131», водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В результате короткого замыкания бензобак авто загорелся, и огонь перекинулся на лес, охватив 2 га.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен протокол о нарушении, ведётся следствие.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков