В Томской области нетрезвая женщина угнала автомобиль

В Томской области сотрудники ГИБДД пресекли угон автомобиля. Как сообщает «МВД-Медиа», автоинспекторы заметили автомобиль на одной из улиц села Парабель, где тот совершал разворот на проезжей части. За рулём находилась 29-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Более того, проверка показала, что авто не принадлежит женщине. Связавшись с владельцем легковушки, стражи правопорядка выяснили, что мужчина решил подбросить свою пассажирку до дома посещения одного из развлекательных заведений села Парабель. По пути мужчина остановил авто, чтобы зайти в магазин. Пока хозяин отсутствовал, задержанная села за руль и начала движение. Проехать ей удалось всего 200 метров.

В отношении женщины был административный материал по статье 12.26 КоАП РФ. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков