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Ребёнок получил травму во время празднования Дня молодёжи в Омске

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Красноярск
08:45 28 Июня 2022
омск, дети, травма, скорая
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В Омске во время фейерверка, посвящённого Дню молодёжи, 7-летний мальчик травмировал голову. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на Минспорта и полицию.

Сообщается, что всё произошло на Соборной площади после концерта группы «Дабро» и Люси Чеботиной. Мать ребёнка обратилась к медикам, которые доставили мальчика в Детскую городскую клиническую больницу № 3. По информации Минздрава Омской области, ребёнок не получил серьёзных травм: врачи диагностировали лишь ушиб мягких тканей. 

Сейчас мальчик находится дома, его состояние удовлетворительное. Причина травмы станет ясна после судмедэкспертизы, однако, по данным NGS55, мать мальчика сообщила, что это случилось из-за салюта.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 
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