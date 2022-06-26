В Красноярске глава подразделения РЖД за взятку в четырые миллиона рублей отправится в колонию на четырые года

Уголовный срок получил в Красноярском крае один из экс-руководителей структурного подразделения Красноярской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД». Мужчина осужден за получение особо крупной взятки, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

В суде было установлено, что мужчина получил взятку от представителя коммерческой организации на сумму более 4 миллионов рублей. За эти деньги он пообещал оказать представителям компании помощь в заключении договора субподряда на строительно-монтажные и ремонтные работы.

Свою вину подсудимый признал, 1 850 тысяч рублей было конфисковано и возвращено в собственность Российской Федерации.

Суд, рассмотрев материалы дела, отправил экс-руководителя на 4 года в колонию строгого режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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