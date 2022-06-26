В Минусинске 16-летний подросток попытался переплыть протоку и утонул

В субботу, 25 июня, в Минусинске утонул 16-летний подросток.

Трагедия произошла в парке «Тополевая роща». Ребенок вместе с друзьями купался в Минусинской протоке и решил переплыть с одного берега на другой, но не рассчитал свои силы и уже на середине пути начал тонуть. На помощь к нему бросились отдыхавшие на берегу мужчины. К сожалению, им не удалось найти его в воде и парень утонул. Позже тело погибшего обнаружили и достали из воды спасатели.

По факту произошедшего проводят проверку краевой Следком и прокуратура.

Фото: ©ГСУ СК по Красноярскому краю