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В Красноярском крае 16-летний мотоциклист сбил выбежавшую на дорогу семилетнюю девочку

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Красноярск
14:07 26 Июня 2022
ребенок, кот, дтп, в красноярском крае, дорога
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Каратузское. Семилетняя девочка играла с друзьями на обочине дороги, когда увидела, что ее кот выбежал на проезжую часть. Девчушка решила отогнать питомца, но угодила под колеса мотоцикла, которым управлял 16-летний подросток.

Спасительницу котиков госпитализировали, а водитель мотоцикла сбежал с места аварии. Правда, его личность оперативно установили полицейские. Оказалось, что парень приехал в Каратузское в гости к бабушке на мотоцикле, который купил накануне. Пенсионерка запретила внуку кататься на мотоцикле, но он её не послушался и сел за руль, когда бабушка спала.

Теперь на несовершеннолетнего водителя составили несколько административных протоколов. А сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям контролировать досуг своих детей.

Фото: ©Алексей Сухоруков / РИА Новости

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