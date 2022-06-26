Под Красноярском перевернулась лодка с рыбаками

На Енисее в районе поселка Шивера перевернулась лодка с рыбаками. Об этом сообщает краевая служба спасения.

По словам очевидцев, лодка зацепилась за буй опрокинулась. Одного мужчину спасли, а второй - 65-летний мужчина - утонул. Его тело было найдено вечером того же дня.

Установить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции. А Служба спасения Красноярского края напоминает, что выходя на лодке на реку, необходимо надевать спасательный жилет и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения ЧС следует соотбщать по телефонам 101 или 112.

Фото: vk.com/public192457752