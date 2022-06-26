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Под Красноярском перевернулась лодка с рыбаками

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Красноярск
10:11 26 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, рыбаки, погибшие
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На Енисее  в районе поселка Шивера перевернулась лодка с рыбаками. Об этом сообщает краевая служба спасения.

По словам очевидцев, лодка зацепилась за буй опрокинулась. Одного мужчину спасли, а второй  - 65-летний мужчина - утонул. Его тело было найдено вечером того же дня.

Установить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции.  А Служба спасения Красноярского края напоминает, что выходя на лодке на реку, необходимо надевать спасательный жилет и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения ЧС  следует соотбщать по телефонам 101 или 112.

Фото: vk.com/public192457752

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