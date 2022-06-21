В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием большегрузов

Полиция края разбирается в обстоятельствах происшествия в Уярском районе, в результате которого погиб водитель одного из грузовиков.

По предварительным данным ГИБДД, 21 июня в 18.30 в Уярском районе на 926 км трассы Р-255 "Сибирь" водитель грузовика «Фредлайнер», двигаясь со стороны Красноярска в сторону Канска, допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль КамАЗ. Следом за ним столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Хонда Степ Вагон».

В результате череды аварий погиб водитель КамАЗа, во втором столкновении никто не пострадал.

Движение на участке, где произошло ДТП организовали реверсивно и только по одной полосе.

Фото: МВД по Красноярскому краю