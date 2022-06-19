По факту повторной драки на рынке в центре Красноярска возбуждено уголовное дело

Полиция Красноярска сообщает, что из-за второй драки за 2 дня на рынке в Центральном районе Красноярска возбуждено уголовное дело.

Помимо этого все участники конфликта привлечены к административной ответственности.

Повторное сообщение о драке поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» 19 июня. На место происшествия незамедлительно направили наряд полиции. В дежурную часть были доставлены 10 человек для выяснения обстоятельств конфликта.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Кроме этого, в отношении доставленных составлены административные материалы за «Мелкое хулиганство». Все задиры задержаны на 48 часов до суда.

Напомним, что сегодня на место драки выезжал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Фото: Яндекс.карты