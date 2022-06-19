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Спасатели в нацпарке «Красноярские Столбы» за сутки три раза выручали туристов

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Красноярск
18:00 19 Июня 2022
происшествия, общество, красноярск, заповедник, гора, спасатели
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Сотрудники краевого учреждения «Спасателя» рассказали о событиях, которые успели произойти за эти выходные в национальном парке «Красноярские Столбы». 

По их словам, 18 июня, суббота была достаточно активной и специалистам пришлось три раза выезжать на происшествия и просьбы о помощи.

Одно из обращений было о потерявшемся в районе кардона Лалетино 7-летнего мальчика. Парнишка был оперативно найден и его передали в руки мамы.

Следующий звонок поступил из района 2-го столба, там спасателям пришлось помогать мужчине, который получил травму головы и потерял сознание. Его немедленно эвакуировали и передали медикам.

А третий случай произошел у первого столба. Со скалы упала женщина 1983 года рождения и получила перелом берцовой кости на правой ноге. Специалисты оказали женщине первую помощь и передали врачам.

Фото: краевое учреждение «Спасатель»

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