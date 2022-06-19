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Бывшего директора типографии в Красноярске приговорили к 2 годам лишения свободы

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Красноярск
16:03 19 Июня 2022
происшествия, красноярск, мошенничество, деньги
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В Красноярске за растрату больше 36 млн рублей суд приговорил руководителя производственно-издательского комбината «Офсет» к 2-м годам в колонии общего режима.

Прокуратура Красноярского края сообщает, что мужчина похищал деньги, действуя от имени ОАО «ПИК «Офсет», учредители которого Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края.


Напомним, что с февраля до сентября 2015 года бывший руководитель заключал фиктивные договоры на оказание издательских услуг с подконтрольной ему фирмой ООО «ПСТ-Альянс» в интересах основного контрагента ОАО «ПИК «Офсет» - ООО «Учкомплект».

- Но подконтрольная фирма не могла выполнять данную работу из-за отсутствия у неё необходимого оборудования и сотрудников. «Обязательства по договору с ООО «Учкомплект» выполнялись самим акционерным обществом, а поступающие от контрагента деньги переводились на счета подконтрольной фирмы», - уточнили в прокуратуре.

После проведения всех махинаций деньги уходили на счета фирм-однодневок.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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