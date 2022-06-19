Красноярская полиция задержала четвертого подозреваемого в убийстве Вероники Коробкиной

Стражи правопорядка в Красноярском крае продолжают расследование дела об убийстве Вероники Коробкиной.

Накануне задержали четвертого фигуранта дела, который может быть причастен к убийству.

По первой версии следствия, в июле 2021 года в Красноярске пропала 41-летняя Вероника Коробкина. Девушка отправилась в кафе «Шанс», там встретила трех молодых людей. Они посадили её в автомобиль, а после вывезли в Березовский район, изнасиловали и убили. Тело женщины нашли лишь через 2 месяца. Позже оказалось, что подозреваемых было четверо, последний задержанный был за рулем.

В результате следственно-оперативной работы полицейских, криминалистов и следователей, удалось установить, что в преступлении принимал участие еще один мужчина – это 24-летний житель Красноярска.

Последнему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Пособничество в изнасиловании, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ходе дальнейшего следствия мужчина признал вину. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается»,― сообщает Следком РФ.

Напомним, что сообщение о задержании всех подозреваемых в убийстве красноярки Вероники Коробкиной sibnovosti.ru публиковали 30 апреля 2022 года. Тогда все подозреваемые признали свою вину.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов, скриншот с видео