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В Красноярском крае пьяный мотоциклист и пенсионер не поделили дорогу

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Красноярск
14:09 19 Июня 2022
происшествия, дтп, в красноярском крае, подросток, мотоциклы
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Сотрудники ГАИ Ачинска работают над установлением причин и обстоятельств ДТП, в котором 15-летний мотоциклист попал под колеса автомобиля Toyota. 

По информации МВД РФ по Красноярскому краю, ДТП произошло 17 июня вечером. Водитель автомобиля «Тойота Королла» 63-х лет при повороте столкнулся с мотоциклом, который ехал навстречу по обочине. В результате столкновения пострадал молодой человек, который был за рулем мотоцикла. Его госпитализировали, осмотрели и отпустили домой на амбулаторное лечение. Как пишет полиция, парню повезло, что он был в мотошлеме. Иначе последствия были бы хуже.

В Красноярском крае пьяный мотоциклист и пенсионер не поделили дорогу

- В ходе расследования происшествия инспекторы ДПС установили, что в момент ДТП юноша был пьян – показания алкотестера составили 0,26 мг/л. Мотоцикл Kayo KRZ забрали у него на специализированную стоянку, - пишет полиция.

В Красноярском крае пьяный мотоциклист и пенсионер не поделили дорогу

Также стало известно, что мотоцикл парнишка купил сам, а родители разрешили ему ездить на нем. Отметим, что водительские права на вождение данного вида транспорта можно получить только с 16 лет. Теперь родителям грозит штраф.

Фото: ГИБДД Красноярского края

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