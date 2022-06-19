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В Красноярском крае столкнулись водитель мотоблока и велосипедист

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Красноярск
13:08 19 Июня 2022
общество, в красноярском крае, дети, происшествия, дтп
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В Ужурском районе Красноярского края несовершеннолетний молодой человек, управляя мотоблоком, наехал на 10-летнего велосипедиста.

Происшествие случилось в селе Михайловка Ужурского района. Школьник 12-ти лет ехал за рулем мотоблока и при повороте направо, наехал на 10-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

После ДТП мальчику-велосипедисту оказали необходимую медицинскую помощь. Сотрудники дорожной полиции Красноярского края выяснили, что несовершеннолетнему «водителю» мотоблока разрешил ездить на мотоблоке по селу дедушка, который и научил его управлять данным транспортом.

На данный момент решается вопрос о привлечении законных представителей детей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники ГАИ края рекомендуют родителям следить и стараться организовывать досуг для детей, а также регулярно напоминать о ПДД и правилах управления различными транспортными средствами.

Фото: МВД России по Красноярскому краю

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