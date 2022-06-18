18 июня
Красноярск
погода +14 °C
56.71
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

Главная Происшествия
Красноярск
20:14 18 Июня 2022
происшествия, дтп, погибшие, ачинск, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло неподалеку от поселка Малиновка. На трассе столкнулись две машины из-за выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщается в паблике «Ачинск, общественное движение» соцсети "ВКонтакте", автомобиль "Лада Гранта" под управлением 42-летнего водителя двигался в сторону Красноярска. Неожиданно на дорогу выбежал лось и водитель не смог избежать столкновения. Сначала он сбил животное, а потом врезался с "Хондой", которая ехала по встречной полосе. 

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель «Лады» и его 60-летний пассажир. 50-летнему водителю «Хонды» врачи оказали медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям снижать скорость при близком расположении лесного массива, особенно в вечернее и ночное время.

"Будьте бдительны - дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, - предупреждают в полиции. - Они часто движутся в сумерках и в темноте".

Фото: «Ачинск, общественное движение»/ВКонтакте

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канске нашли тело утонувшей 11-летней девочки

В Канске нашли тело утонувшей 11-летней девочки

18 Июня 2022 г.
Ребенок утонул 14 июня
Новости Красноярска: Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

18 Июня 2022 г.
Двое обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: На трассу «Байкал» сошел оползень и перекрыл движение для транспорта

На трассу «Байкал» сошел оползень и перекрыл движение для транспорта

16 Июня 2022 г.
Дорожники разбирают завал
Новости Красноярска: В Красноярске из-за подожженного пуха загорелось кафе

В Красноярске из-за подожженного пуха загорелось кафе

14 Июня 2022 г.
Пух воспламенился и добрался до обшивки кафе
Новости Красноярска: В Красноярском крае утонула 11-летняя девочка

В Красноярском крае утонула 11-летняя девочка

14 Июня 2022 г.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев утонул 15-летний мальчик

В Красноярске на острове Татышев утонул 15-летний мальчик

13 Июня 2022 г.
Для поиска мальчика выехали водолазы
Новости компаний
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске 21-летний студент СФУ выпал из окна девятого этажа общежития

В Красноярске 21-летний студент СФУ выпал из окна девятого этажа общежития

17 Июня 2022 г.
Смерть юноши не имеет криминальных признаков
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

16 Июня 2022 г.
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю назначил судмедэкспертизу
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

15 Июня 2022 г.
Неизвестно как змея оказалась в квартире
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru