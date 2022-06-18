Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло неподалеку от поселка Малиновка. На трассе столкнулись две машины из-за выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщается в паблике «Ачинск, общественное движение» соцсети "ВКонтакте", автомобиль "Лада Гранта" под управлением 42-летнего водителя двигался в сторону Красноярска. Неожиданно на дорогу выбежал лось и водитель не смог избежать столкновения. Сначала он сбил животное, а потом врезался с "Хондой", которая ехала по встречной полосе.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель «Лады» и его 60-летний пассажир. 50-летнему водителю «Хонды» врачи оказали медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям снижать скорость при близком расположении лесного массива, особенно в вечернее и ночное время.

"Будьте бдительны - дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, - предупреждают в полиции. - Они часто движутся в сумерках и в темноте".

Фото: «Ачинск, общественное движение»/ВКонтакте