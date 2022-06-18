Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

Массовая драка произошла на Южном рынке в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «Примы». Судя по всему, несколько человек получили травмы - на фотографиях, которые опубликованы в Telegram-канале, некоторые люди были в крови.

Инцидент произошел накануне, 17 июня, в вечернее время. В ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщили, что на место происшествия сразу были направлены наряды ППС и ДПС.

Не исключено, что драка началась из-за личной неприязни. За медицинской помощью обратились два человека.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото:©РИА Новости/Владимир Астапкович