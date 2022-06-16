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На трассу «Байкал» сошел оползень и перекрыл движение для транспорта

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Красноярск
19:41 16 Июня 2022
происшествия, сибирь, бурятия, байкал, дорога, оползни
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Федеральная трасса «Байкал» перекрыта из-за земляного завала.

По информации экстренных служб, на дорогу сошли камни в перемешку с землей и деревьями, которые перекрыли участок федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. Пришлось временно ограничить движение транспорта.

- На  156 километре автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск–Улан-Удэ-Чита ввели ограничение движения на время для большегрузов из-за схода оползня. Легковой транспорт может объхеать место инцидента по обочине, - пишут в Упрдор «Южный Байкал».

На трассу «Байкал» сошел оползень и перекрыл движение для транспорта

Дорожники разбирают завал.

Фото: скриншот с видеозаписи

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