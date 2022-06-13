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В Красноярске на острове Татышев утонул 15-летний мальчик

Главная Происшествия
Красноярск
17:18 13 Июня 2022
происшествия, общество, красноярск, остров, мчс
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На протоке в районе острова Татышев в Красноярске утонул подросток 15 лет. 

Об этом сообщает telegram-канал службы спасения Красноярского края со слов очевидцев, которые были в это время на протоке Енисея. 

Спасатели пишут, что для поиска мальчика выехали водолазы Красноярского поисково-спасательного отряда.

Служба спасения Красноярского края напомнила людям, проживающим в регионе, что оставлять детей у водоемов без присмотра не стоит. Им запрещено купаться без надзора взрослых на водоемах.

Фото: Александр Жуковец

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