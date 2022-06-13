В Красноярске на острове Татышев утонул 15-летний мальчик

На протоке в районе острова Татышев в Красноярске утонул подросток 15 лет.

Об этом сообщает telegram-канал службы спасения Красноярского края со слов очевидцев, которые были в это время на протоке Енисея.

Спасатели пишут, что для поиска мальчика выехали водолазы Красноярского поисково-спасательного отряда.

Служба спасения Красноярского края напомнила людям, проживающим в регионе, что оставлять детей у водоемов без присмотра не стоит. Им запрещено купаться без надзора взрослых на водоемах.

Фото: Александр Жуковец