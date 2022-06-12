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Водитель и пассажиры съехавшего в реку ВАЗ погибли в Минусинском районе

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Красноярск
17:06 12 Июня 2022
происшествия, в красноярском крае, дтп, погибшие
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Минусинском районе Красноярского края. Как сообщает пресс-служба УГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал в кювет и машина упала в водоем. В момент аварии в автомобиле находились несовершеннолетняя девушка и двое парней. Все они погибли.

Авария произошла около 04:00 часов утра на выезде из деревни Большая Иня. Управлял автомобилем 18-летний парень. Вместе с ним в салоне  находились 17-летняя девушка и 19-летний молодой человек. Все подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Фото:©УГИБДД по Красноярскому краю

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