Водитель и пассажиры съехавшего в реку ВАЗ погибли в Минусинском районе

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Минусинском районе Красноярского края. Как сообщает пресс-служба УГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал в кювет и машина упала в водоем. В момент аварии в автомобиле находились несовершеннолетняя девушка и двое парней. Все они погибли.

Авария произошла около 04:00 часов утра на выезде из деревни Большая Иня. Управлял автомобилем 18-летний парень. Вместе с ним в салоне находились 17-летняя девушка и 19-летний молодой человек. Все подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Фото:©УГИБДД по Красноярскому краю