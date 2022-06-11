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В Красноярске шестилетний ребёнок выпал с четвёртого этажа общежития в переулке Медицинский

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Красноярск
14:00 11 Июня 2022
происшествия, красноярск, ребенок, травма
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Несчастный случай произошел накануне, 10 июня, в Красноярске. в переулке Медицинский  6-летний мальчик выпал из окна квартиры на 4 этаже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве рассказали, что пострадавшего ребенка оставила дома мать под присмотром старшего брата. Женщина ушла на работу, а старший сын - ученик шестого класса - вышел в магазин. Ребенок залез на подоконник, открыл окно, выглянул и, не удержавшись, сорвался вниз.

Обнаружила ребенка случайная прохожая. Женщина вызвала скорую помощь и мальчика госпитализировали. «Мальчика обнаружила случайная прохожая, его доставили в больницу.  У ребенка диагностирован перелом руки, а также сотрясение и ушибы внутренних органов

"Сейчас ему оказывается медицинская помощь, - сообщили в региональном Следкоме. - Проводятся проверочные мероприятия".

После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Фото:© ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия

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