Штраф за унижение 13-летней девочки выплатят родители школьников в Иланском районе

Штраф в размере 20 тысяч рублей заплатят родители школьников, которые публично унизили свою одноклассницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в Иланском районе Красноярского края. 13-летняя девочка опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях фотографию, которая не понравилась её одноклассникам. Подростки потребовали, чтобы снимок был удален, а девочки принесла свои извинения. Испугавшись расправы, подросток выполнила все требования одноклассников, а они записали её извинения на видео и опубликовали в интернете.

Краевая прокуратура встала на защиту униженной школьницы, квалифицировав действия обидчиков по статье «Оскорбление», и направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда.

Рассмотрев материалы дела, суд поддержал требование прокуратуры, постановив родителям обидчиков заплатить моральную компенсацию.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина