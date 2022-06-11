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Штраф за унижение 13-летней девочки выплатят родители школьников в Иланском районе

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 11 Июня 2022
происшествия, в красноярском крае, подросток, суд
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Штраф в размере 20 тысяч рублей заплатят родители школьников, которые публично унизили свою одноклассницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в Иланском районе Красноярского края. 13-летняя девочка опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях фотографию, которая не понравилась её одноклассникам. Подростки потребовали, чтобы снимок был удален, а девочки принесла свои извинения. Испугавшись расправы, подросток выполнила все требования одноклассников, а они записали её извинения на видео и опубликовали в интернете. 

Краевая прокуратура встала на защиту униженной школьницы, квалифицировав действия обидчиков по статье «Оскорбление», и направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда.

Рассмотрев материалы дела, суд поддержал требование прокуратуры, постановив родителям обидчиков заплатить моральную компенсацию.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

 

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