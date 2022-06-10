В полиции Красноярска рассказали о сбитой велосипедистке на Киренского

В Красноярске иномарка наехала на велосипедистку на регулируемом пешеходном переходе. Из-за ДТП по улице Академика Киренского растянулась километровая пробка.

По информации ГИБДД, инцидент произошёл в 14:30. Водитель Тойоты наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

Полицейские напоминают горожанам, что при пересечении пешеходного перехода велосипедист должен спешиться и везти транспортное средство пешком.

Фото: Александр Жуковец