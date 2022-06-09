9 июня
Красноярск
погода +11 °C
60.23
 
€ 63.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае найдена домашняя наркоплантация

Главная Происшествия
Красноярск
09:34 9 Июня 2022
происшествия, в красноярском крае, полиция, наркотики
версия для печати Ico_print

По информации полиции края, в деревне Крутая Красноярского края ликвидирована домашняя наркоплантация. Таким образом, полицейские пресекли деятельность 24-летнего мужчины, осуществлявшего незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений - каннабиса.

Подозреваемый создал все необходимые условия для культивирования растений, а плантацию обустроил в гараже, оборудовав помещение вентиляцией для поддержания температуры. Также для удобных условий выращивания он использовал нагревательные лампы.

Полиция изъяла 26 кустов конопли. Ещё нашли части растений и приготовленная к употреблению марихуана весом почти 100 граммов. Мужчины сказал сотрудникам полиции, что выращивал «дурман-траву» для личного употребления. 

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. "Агроному" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: скриншот с видеозаписи МВД по Красноярскому краю

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заступившийся за мать житель Кузбасса до смерти избил отца

Заступившийся за мать житель Кузбасса до смерти избил отца

8 Июня 2022 г.
Дело направлено на рассмотрение в суд
Новости Красноярска: В Красноярском крае нарушитель ПДД пытался откупиться от инспекторов ДПС шаурмой

В Красноярском крае нарушитель ПДД пытался откупиться от инспекторов ДПС шаурмой

7 Июня 2022 г.
Гаишники отказались от его предложения и настоятельно попросили нарушителя выйти из авто
Новости Красноярска: Полиция Красноярска установила личность виновника ДТП на Чайковского

Полиция Красноярска установила личность виновника ДТП на Чайковского

7 Июня 2022 г.
На виновника ДТП составили несколько административных материалов
Новости Красноярска: В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

7 Июня 2022 г.
Водитель «Жигулей» ехал со стороны проспекта Красноярский рабочий
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали граффистов, разрисовавших стены и остановки на Красрабе

В Красноярске оштрафовали граффистов, разрисовавших стены и остановки на Красрабе

6 Июня 2022 г.
"Художников" задержал наряд ППС
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло задымление на руднике

В Красноярском крае произошло задымление на руднике

6 Июня 2022 г.
Будет проведено внутреннее расследование обстоятельств ЧП
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае выплаты проиндексируют с учётом изменений размера прожиточного минимума

В Красноярском крае выплаты проиндексируют с учётом изменений размера прожиточного минимума

6 Июня 2022 г.
Их перечислят в течение июня и июля
Новости Красноярска: 6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 Июня 2022 г.
Ветер будет дуть 15-25 м/с и более
Новости Красноярска: Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

6 Июня 2022 г.
С ним попрощались в Бородино 4 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru