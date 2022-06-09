В Красноярском крае найдена домашняя наркоплантация

По информации полиции края, в деревне Крутая Красноярского края ликвидирована домашняя наркоплантация. Таким образом, полицейские пресекли деятельность 24-летнего мужчины, осуществлявшего незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений - каннабиса.

Подозреваемый создал все необходимые условия для культивирования растений, а плантацию обустроил в гараже, оборудовав помещение вентиляцией для поддержания температуры. Также для удобных условий выращивания он использовал нагревательные лампы.

Полиция изъяла 26 кустов конопли. Ещё нашли части растений и приготовленная к употреблению марихуана весом почти 100 граммов. Мужчины сказал сотрудникам полиции, что выращивал «дурман-траву» для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. "Агроному" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: скриншот с видеозаписи МВД по Красноярскому краю