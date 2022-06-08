Заступившийся за мать житель Кузбасса до смерти избил отца

В кузбасском городе Прокопьевск молодой парень до смерти избил своего папу.

Сообщается, что молодой человек заступился за мать и тем самым нанес множество телесных повреждений отцу. По версии следствия, в феврале 2022 года житель Прокопьевска 20 лет заступился за мать, которая сделала мужу замечание из-за пьянства.

– Мужчина начал оскорблять женщину нецензурными словами. Парнишка сделал отцу замечание, но на этом ничего не закончилось и они поругались. В ходе конфликта мужчин обвиняемый нанес удары отцу руками и ногами, – пишут в СУ СК РФ по Кузбассу.

На утро молодой парень обратил внимание, что его отец лежит без признаков жизни и вызвал скорую помощь вместе с полицией. Медики при осмотре констатировали смерть пострадавшего мужчины.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Обвиняемый всё это время сотрудничал со следствием и признал свою вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков