Полиция Красноярска установила личность виновника ДТП на Чайковского

Вечером 6 июня 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» поворачивая во двор дома № 11 по улице Чайковского, не справился с управлением и въехал в два припаркованных автомобиля: «Toyota Vitz» и «Haval Jolion».

По данным краевого МВД, водитель «Лады» скрылся с места ДТП, но позже часов вернулся на место инцидента, пояснив свое поведение испугом. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что ранее нарушитель ПДД лишался водительских прав. После освидетельствования признаков опьянения у мужчины не выявили.

В ДТП получила травмы 5-летняя пассажирка «Toyota Vitz». Она находилась на заднем пассажирском сидении и была в специальном автокресле.

На виновника ДТП составили несколько административных материалов. Мужчине могут лишить прав на полтора года или присудить административный арест до 15 суток, а ещё он может заплатить штраф больше 30 тысяч рублей.

Фото: МВД24