В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

В Красноярске 6 июня во второй половине дня на пересечение улиц Юности и Чайковского водитель «Лады» въехал в припаркованную иномарку.

Водитель «Жигулей» ехал со стороны проспекта Красноярский рабочий и при повороте налево из крайней левой полосы, видимо, не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Тойота». Как выяснилось после сообщения ГИБДД, в иномарке была пятилетняя девочка, а водитель «Лады» скрылся с места ДТП, но его уже ищет полиция. Ребенок пострадал несерьезно и в госпитализации не нуждался, так как был в автокресле. Также досталось и стоящему рядом автомобилю Haval.

Как сообщает подписчик sibnovosti.ru, на месте ДТП работали сотрудники ДПС и «скорая помощь».

Фото: Александр Жуковец