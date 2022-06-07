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В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

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Красноярск
08:37 7 Июня 2022
происшествия, общество, красноярск, дтп
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В Красноярске 6 июня во второй половине дня на пересечение улиц Юности и Чайковского водитель «Лады» въехал в припаркованную иномарку.

В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

Водитель «Жигулей» ехал со стороны проспекта Красноярский рабочий и при повороте налево из крайней левой полосы, видимо, не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Тойота». Как выяснилось после сообщения ГИБДД, в иномарке была пятилетняя девочка, а водитель «Лады» скрылся с места ДТП, но его уже ищет полиция. Ребенок пострадал несерьезно и в госпитализации не нуждался, так как был в автокресле. Также досталось и стоящему рядом автомобилю Haval.

В Красноярске «Лада» протаранила припаркованную «Тойоту»

Как сообщает подписчик sibnovosti.ru, на месте ДТП работали сотрудники ДПС и «скорая помощь».

Фото: Александр Жуковец

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