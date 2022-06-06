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В Красноярске оштрафовали граффистов, разрисовавших стены и остановки на Красрабе

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Красноярск
18:50 6 Июня 2022
общество, красноярск, нарушение
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В Красноярске установили личности троих молодых людей, которые рисовали в общественных местах  граффити. Их "художества" заметно подпортили эстетический вид объектов, расположенных в общественных местах.

Троицу задержали сотрудники ППС прямо на месте совершения преступления. Молодые люди изрисовали несколько зданий и остановок вдоль проспекта имени газеты "Красноярский рабочий". Материалы дела рассмотрели на заседании административной комиссии Свердловского района. Каждый из "художников" заплатит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Жителей города просят не оставаться равнодушными и, заметив таких «художников», незамедлительно сообщать в полицию.

Фото:© vk.com/sver_krsk

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