В Красноярске оштрафовали граффистов, разрисовавших стены и остановки на Красрабе

В Красноярске установили личности троих молодых людей, которые рисовали в общественных местах граффити. Их "художества" заметно подпортили эстетический вид объектов, расположенных в общественных местах.

Троицу задержали сотрудники ППС прямо на месте совершения преступления. Молодые люди изрисовали несколько зданий и остановок вдоль проспекта имени газеты "Красноярский рабочий". Материалы дела рассмотрели на заседании административной комиссии Свердловского района. Каждый из "художников" заплатит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Жителей города просят не оставаться равнодушными и, заметив таких «художников», незамедлительно сообщать в полицию.

Фото:© vk.com/sver_krsk