В Красноярском крае произошло задымление на руднике

На руднике «Комсомольский» в Норильске произошло задымление на одном из горизонтов.

В пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля» объяснили, что задымление произошло в 14.35 по местному времени на 471-м горизонте. Также они подтвердили, что пострадавших среди рабочих предприятия нет.

– Все необходимые меры по обеспечению промышленной безопасности и проветриванию завершены. В течение часа работа на руднике продолжится в штатном режиме, – сообщил SEVEROKRAI со ссылкой на компанию.

В компании заявили, что будет проведено внутреннее расследование обстоятельств ЧП.

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