В Енисейском районе перевернулась лодка с семью пассажирами

Лодка с четырьмя взрослыми и тремя детьми перевернулась в Енисейском районе Красноярского края. Как сообщает региональный Следком, погибла 31-летняя женщина, 38-летний мужчина пропал без вести.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 июня. Семеро жителей региона - трое мужчин, женщина и дети 3, 9 и 11 лет - отправились на легкомоторной лодке из деревни Анциферово в село Усть-Пиплылит. В километре от конечного пункта назначения 38-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Все пассажиры упали в Енисей, в том числе и малолетние дети..

Случившееся увидели отдыхающие на берегу люди, среди которых были и работники скорой медицинской помощи. Им удалось спасти детей, а вот женщину достали из воды уже мертвой. Двое мужчин выбрались самостоятельно, еще одного унесло течением.

Как сообщили очевидцы, все взрослые находились в состоянии опьянения. Эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшей женщины. Поисками мужчины будут заниматься сотрудники МЧС.

Фото: ©ГСУ СК по Красноярскому краю