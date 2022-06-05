В Красноярске женщину сбили на пешеходном переходе

В Красноярске произошла страшная трагедия на проспекте Красноярский рабочий. Утром 5 июня возле дома №55 на Красрабе легковой автомобиль «Тойота» сбил 89-летнюю женщину.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, инцидент произошел 5 июня в 11:13. Водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны улицы Корнетова на улицу Коломенская. В этот момент 89-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель не заметил старушку и сбил.

Пенсионерка из Красноярска переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в результате погибла на месте.

Фото: ЧП Красноярск