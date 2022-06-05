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В Кузбассе мужчина устроил "распродажу" техники из съемной квартиры

Главная Происшествия
Красноярск
18:11 5 Июня 2022
кузбасс, общество, происшествия, кража
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Житель Кузбасса снял квартиру и решил продать из нее бытовую технику.

Присвоить чужое имущество решил 28-летней горожанин Анжеро-Судженска. По данным краевой полиции, в феврале этого года 40-летний мужчина пожаловался на пропажу ценного имущества из арендованной квартиры.

– Местный житель сообщил, что квартиросъемщик самовольно продал холодильник, газовую плиту, стиральную машину и телевизор из его квартиры. Сумма ущерба составила около 55 000 рублей, – рассказали в кузбасском ГУ МВД России.

Оперативники из полиции Кузбасса поймали злоумышленника, также им удалось найти и вернуть владельцу квартиры часть похищенного. На организатора "распродажи" завели уголовное дело о присвоении имущества. Предприимчивый кузбассовец теперь может оказаться за решеткой. Ему грозит 5 лет заключения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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