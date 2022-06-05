В Канском районе полицейские задержали сборщиков марихуаны. Как сообщили в пресс-службе МВД, злоумышленники успели собрать 560 грамм наркотической травы.

Всё произошло у села Малая Уря. Участковые заметили в зарослях сухой травы двух мужчин, которые спокойно срывали дикорастущую коноплю и складывали в пакеты. Заметив полицейских, сборщики попытались сбежать, но их быстро поймали.

Выяснилось, что коноплю собирали ранее не судимые жители Канска 26 и 44 лет. Приятели рассказали, что наркотик они хотели использовать для личного употребления. В двух пакетах (каждый собирал коноплю для себя) находилось около 560 грамм марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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