Иркутский аэропорт из-за тумана отправляет рейсы в Бурятию

4 июня утром в аэрогавани Иркутска из-за плохих погодных условий начали отправлять самолеты в Улан-Удэ. Бурятский аэродром стал запасным для самолетов, пишет директор воздушной гавани в телеграм-канале.

– Иркутск в тумане. Хорошо, что мы находимся рядом и можем подстраховать друг друга. Иркутские рейсы наложились на утреннюю волну в Улан-Удэ. Всего приземлились пять самолетов таких компаний как «Победа», «Уральские авиалинии» и S7, – рассказал Дмитрий Гармаев.

Когда воздушные ворота Иркутска начнут принимать рейсы неизвестно. Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания улан-удэнского аэропорта «Байкал».

Фото: Дмитрий Гармаев