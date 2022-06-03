Главврача Красноярского центра охраны материнства подозревают в халатности

В Красноярск главный врач краевого клинического центра охраны материнства и детства пойдёт под суд вместе со своим заместителем. Как сообщили в Следственном комитете, медиков подозревают в халатности.

В 2020 году в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства» родились 17 детей, которых роженицы оставили в центре без законного попечения. В последствии, с 24 апреля по 30 ноября именно из этого перинатального центра детей передали директору ООО «Дидилия», замешанному в незаконном суррогатном материнстве.

«Вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, главный врач не организовал порядок выписки новорожденных и контроль за их выпиской, а также не осуществлял контроль за действиями подчиненных ему медицинских работников», — сообщает СК.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов