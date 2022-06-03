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На юге Красноярского края из-за пала травы сгорел заброшенный летний лагерь

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Красноярск
20:30 3 Июня 2022
в красноярском крае, лесные пожары
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На юге Красноярского края загорелась трава. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, огонь перекинулся на заброшенный детский лагерь в окрестностях села Селиваниха. Площадь ландшафтного пожара 2700 кв.

На тушении пожара работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших в происшествии нет. Судя по снимку, предоставленному представителями МЧС, строение не подлежит восстановлению.

Пожар удалось локализовать на площади в 90 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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