В Красноярском крае 22-летняя жительница Канска заплатит штраф за ложное сообщение об угоне своего Mercedes-Benz. Историю она сочинила для того, чтобы не оплачивать накопившиеся штрафы за недобросовестного покупателя, которому она более 3 года назад продала иномарку.

В декабре 2021 года девушка написала заявление об угоне автомобиля. Полицейские предупредили её об ответственности за дачу ложных показаний, но заявительница настаивала. В ходе проверки информации стражи порядка установили, что девушка врет.

Как оказалось, в 2018 году девушка продала автомобиль перекупщику из-за финансовых трудностей. Машину снять с учета она не успела, а покупатель заверил ее, что сам проведет все регистрационные действия. Однако мужчина этого не сделал и через год продал иномарку жителю Тувы.

В итоге девушка по документам оставалась собственницей машины, поэтому все штрафы и налоги приходилось оплачивать ей.

«Чувства обиды и желание найти недобросовестного покупателя натолкнули жительницу Канска на то, чтобы сообщить в полицию об угоне», – рассказали в ГУ МВД региона.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье 306 УК РФ, и наказал штрафом в размере 7 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко