В Москве пылает бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». По предварительной информации от пресс-службы МЧС России, пострадали два человека.

Пожар в административном здании на улице Горбунова начался около двух часов дня ( по красноярскому времени). Как сообщают очевидцы, всё началось с хлопка над входом в здание, после которого под панелями вентилируемого фасада начал распространяться огонь. Площадь возгорания составляет более тысячи кв. метров.

В ведомстве сообщили, что из здания удалось эвакуировать 120 человек. При этом в офисах могли остаться люди. Их поиски ведутся. На месте работают почти тысяча пожарных. Заливать горящее здание водой им помогут три вертолета Ка-32.

Фото: © МЧС России