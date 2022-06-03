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В Москве пылает бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

Главная Происшествия
Красноярск
16:20 3 Июня 2022
москва, пожар
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В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». По предварительной информации от пресс-службы МЧС России, пострадали два человека. 

Пожар в административном здании на улице Горбунова начался около двух часов дня ( по красноярскому времени). Как сообщают очевидцы, всё началось с хлопка над входом в здание, после которого под панелями вентилируемого фасада начал распространяться огонь. Площадь возгорания составляет более тысячи кв. метров.

В ведомстве сообщили, что из здания удалось эвакуировать 120 человек. При этом в офисах могли остаться люди. Их поиски ведутся. На месте работают почти тысяча пожарных. Заливать горящее здание водой им помогут три вертолета Ка-32.

Фото: © МЧС России

 

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