Красноярские полицейские пресекли торговлю гашишом

В Красноярске полицейские задержали 27-летнего торговца гашишем. По данным полиции, мужчина был закладчиком одного из интернет-магазинов, продающих запрещённые вещества.

Красноярец забирал из тайников крупные оптовые партии, фасовал их в мелкие пакеты, которые раскладывал в разных частях города. Дома у злоумышленника нашли и изъяли 305 граммов гашиша, полимерные пакеты, а также электронные весы.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключён под стражу.

Фото: © 24.мвд.рф