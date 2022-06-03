В Красноярске за два летних дня украли уже дюжину велосипедов

За первые дни июля в Красноярске украли 12 велосипедов. 90% хищений совершается из подъездов многоквартирных домов. Чаще всего злоумышленники пользуются небрежностью и халатностью хозяев двухколёсного транспорта.

Чтобы уберечь велотранспорт от угона, полицейские просят красноярцев соблюдать элементарные правила безопасности. Так, оставляя велосипед без присмотра, нужно обязательно его пристегнуть. Лучше всего использовать для этого толстый и крепкий трос, который трудно перекусить кусачками. Неплохим дополнением будет велосипедная сигнализация.