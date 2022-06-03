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В Красноярске за два летних дня украли уже дюжину велосипедов

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Красноярск
15:45 3 Июня 2022
красноярск, полиция, велосипед
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За первые дни июля в Красноярске украли 12 велосипедов. 90% хищений совершается из подъездов многоквартирных домов. Чаще всего злоумышленники пользуются небрежностью и халатностью хозяев двухколёсного транспорта.

Чтобы уберечь велотранспорт от угона, полицейские просят красноярцев соблюдать элементарные правила безопасности. Так, оставляя велосипед без присмотра, нужно обязательно его пристегнуть. Лучше всего использовать для этого толстый и крепкий трос, который трудно перекусить кусачками. Неплохим дополнением будет велосипедная сигнализация.

«В дополнение можно уменьшить «привлекательность» транспорта – забрать с собой всё быстросъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также если позволяет конструкция, седло. Такой велосипед не вызовет большого интереса у воров и хулиганов, решивших покататься. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристёгнут», – советуют в полиции.

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