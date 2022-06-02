Врачи ввели в кому подростка, на которого упали футбольные ворота

Подростка из Красноярска, на которого упали футбольные ворота, ввели в искусственную кому. Врачи сообщают, что у ребёнка повреждён череп.

Напомним, что вечером 31 мая 13-летний подросток играл с друзьями на футбольном поле. Он повис на железных воротах, и они рухнули прямо на него. Его приятели вызвали врачей, а также связались с его матерью. Медики выяснили, что у мальчика перелом верхней челюсти и множественные переломы черепа. На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Делом заинтересовался Следственный Комитет, он начал доследственную проверку.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын