В Назаровском районе разыскивают сборщиков черемши

В Назаровском районе Красноярского края пропали сборщики черемши.

Сообщение в полицию о пропаже поступило от местного жителя, который рассказал, что он вместе с двумя знакомыми – 57 и 60 лет ушли за черемшой в район деревни Сереж. На месте мужчины разделились, двое ушли вглубь лесного массива и не вернулись. Телефонов при себе у них не было. Сотрудники ОВД организовали обследуют лесной массив в районе, где предположительно могут находиться пропавшие.

В связи с началом сезона сбора дикоросов в лесах полиция напоминает о правилах безопасности. Если вы отправляетесь за город, то сообщите своим родным, знакомым или соседям, куда именно вы собираетесь идти и по какому маршруту, когда планируете вернуться. С собой возьмите запас воды, еды и медикаментов, а также убедитесь, что телефон имеет полный запас аккумуляторов. Также полицейские рекомендуют сохранить в памяти телефона номер единого экстренного канала помощи 112.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков