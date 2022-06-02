2 июня
Красноярск
погода +18 °C
61.47
 
€ 63.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Назаровском районе разыскивают сборщиков черемши

Главная Происшествия
Красноярск
15:25 2 Июня 2022
в красноярском крае, полиция
версия для печати Ico_print

В Назаровском районе Красноярского края пропали сборщики черемши.

Сообщение в полицию о пропаже поступило от местного жителя, который рассказал, что он вместе с двумя знакомыми – 57 и 60 лет ушли за черемшой в район деревни Сереж. На месте мужчины разделились, двое ушли вглубь лесного массива и не вернулись. Телефонов при себе у них не было. Сотрудники ОВД организовали обследуют лесной массив в районе, где предположительно могут находиться пропавшие. 

В связи с началом сезона сбора дикоросов в лесах полиция напоминает о правилах безопасности. Если вы отправляетесь за город, то сообщите своим родным, знакомым или соседям, куда именно вы собираетесь идти и по какому маршруту, когда планируете вернуться. С собой возьмите запас воды, еды и медикаментов, а также убедитесь, что телефон имеет полный запас аккумуляторов. Также полицейские рекомендуют сохранить в памяти телефона номер единого экстренного канала помощи 112.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лесосибирский бизнесмен обстрелял машины своих конкурентов из пневматики

Лесосибирский бизнесмен обстрелял машины своих конкурентов из пневматики

2 Июня 2022 г.
Винтовку злоумышленник приобрёл у своего знакомого
Новости Красноярска: В Кузбассе загорелся автомобильный гипермаркет

В Кузбассе загорелся автомобильный гипермаркет

2 Июня 2022 г.
Пожар на улице Вокзальной, 12/2 локализован
Новости Красноярска: Железногорец хотел купить букет алых роз за билет «банка приколов»

Железногорец хотел купить букет алых роз за билет «банка приколов»

2 Июня 2022 г.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
Новости Красноярска: В Улан-Удэ священник хотел построить боулинг-центр на незаконно арендованной земле

В Улан-Удэ священник хотел построить боулинг-центр на незаконно арендованной земле

2 Июня 2022 г.
Михаил Литвинов — протоиерей Улан-Удэнской и Бурятской епархий. Несколько лет назад он решил стать бизнесменом и заняться боулингом. Мужчина взял в аренду участок, заключил договор с комитетом по управлению имуществом, но воплощать бизнес в реальность не стал. Прошёл время, а земл...
Новости Красноярска: В Бурятии неподалёку от дачного посёлка нашли мины

В Бурятии неподалёку от дачного посёлка нашли мины

2 Июня 2022 г.
Находка была утилизирована
Новости Красноярска: Под Красноярском полицейские остановили автопьяницу-рецидивиста

Под Красноярском полицейские остановили автопьяницу-рецидивиста

2 Июня 2022 г.
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

2 Июня 2022 г.
Строительство объектов предположительно начнётся в 2023 году
Новости Красноярска: Красноярская полиция прокомментировала ночной инцидент с избиением трех мужчин

Красноярская полиция прокомментировала ночной инцидент с избиением трех мужчин

31 Мая 2022 г.
По факту избиения от пострадавших сообщений в полицию не поступало
Новости Красноярска: 14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

28 Мая 2022 г.
Дети отмечали там окончание учебного года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru