Лесосибирский бизнесмен обстрелял машины своих конкурентов из пневматики

Житель Лесосибирска обстрелял машины конкурентов из пневматической винтовки.

Как сообщили в пресс-службе полиции, все случаи произошли в октябре 2021 года. Сообщения поступили от трёх предпринимателей, занимающихся розничной торговлей продуктами. Мужчины обнаружили в автомобильных радиаторах сквозные отверстия. Оперативники установили, что повреждения произошли от выстрелов из пневматической винтовки. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Винтовку злоумышленник приобрёл у своего знакомого, при этом эксперты установили, что винтовка была переделана.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ, а также административное за переделку оружия. В настоящее время материалы направлены в суд. Стрелку может грозить до 2 лет лишения свободы.

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