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В Улан-Удэ священник хотел построить боулинг-центр на незаконно арендованной земле

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Красноярск
12:21 2 Июня 2022
происшествия, общество, бурятия, религия
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Михаил Литвинов — протоиерей Улан-Удэнской и Бурятской епархий. Несколько лет назад он решил стать бизнесменом и заняться боулингом. Мужчина взял в аренду участок, заключил договор с комитетом по управлению имуществом, но воплощать бизнес в реальность не стал. Прошёл время, а земля продолжала пустовать. 

На несуществующий боулинг-центр обратила внимание прокуратура. Их смутило, что бумага для строительства подписана на неопределённое время, ещё и без торгов. Комитет пытался отстоять честь священника — утверждал, что работы ведутся, но медленно, а ещё коронавирус помешал. У Михаила недостаточно средств для задуманного. Но прокуратура оказалась непреклонна. Они лишили служителя церкви права на землю.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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