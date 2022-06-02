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Железногорец хотел купить букет алых роз за билет «банка приколов»

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Красноярск
12:35 2 Июня 2022
в красноярском крае, полиция
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56-летний житель Железногорска пытался расплатиться за букет алых роз билетами «банка приколов». О преступлении в полицию сообщила владелица цветочного павильона. Женщина рассказала, что нетрезвый мужчина хотел купить 9 алых роз за 5 тысяч рублей, однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюра ненастоящая. Продавец попросила обманщика уйти и нажала «тревожную кнопку».

Уходя мужчина споткнулся и выронил «деньги», а также потеряв шлепанцы. Улики передали прибывшим на место полицейским. 

Злоумышленника нашли очень быстро. Ранее судимый мужчина свою вину не отрицал. По его словам, банкноту он заметил на дороге около городского рынка. Понимая, что деньги ненастоящие, он решил разменять их – купить что-нибудь, а сдачу потратить на спиртное. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: © 24.мвд.рф

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